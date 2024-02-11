محافظ بنك إسرائيل المركزي: إقتصاد إسرائيل قوي وسيتعافى من تأثير الحرب

أكد أمير يرون محافظ بنك إسرائيل المركزي اليوم الأحد أن إقتصاد إسرائيل قوي وسيتعافى من تأثير الحرب، لكنه دعا الحكومة إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز بعدما خفضت الوكالة التصنيف الإئتماني السيادي لإسرائيل.وقال يرون: "من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الإقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الإقتصادية التي أثيرت في التقرير".