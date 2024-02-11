قتلى في هجوم مسلّح في باكستان

قتل ثلاثة مسلحين مجهولين تسعة باكستانيين على الأقل بالرصاص وأصابوا ثلاثة آخرين، في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء.



ويأتي ذلك، في أعقاب حادث مماثل، الشهر الماضي، أودى بحياة تسعة عمال باكستانيين.