تلفزيون الأقصى: أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على رفح يعني "نسف مفاوضات التبادل"

نقل تلفزيون الأقصى التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن قيادي كبير في الحركة قوله اليوم الأحد إن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة يعني "نسف مفاوضات التبادل".



ونقلت القناة عن القيادي بالحركة قوله أيضًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التهرب من إستحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح.