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تحطم طائرة تدريب عسكرية في الأردن

أخبار دولية
2024-02-11 | 05:52
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تحطم طائرة تدريب عسكرية في الأردن
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تحطم طائرة تدريب عسكرية في الأردن

قُتل اثنان من طياري سلاح الجو الملكيّ، جراء تحطم طائرة عسكرية، خلال مَهمة تدريب، في شمال البلاد، وفق ما أعلن الجيش الأردنيّ.
     
ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة تأكيده تحطم "إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكيّ الأردنيّ من نوع (GROP)، أثناء جولة تدريبية صباح الأحد في قاعدة الملك حسين الجوية (في محافظة) المفرق" في شمال المملكة.
     
وأوضح المصدر أنّه نتُج عن سقوط الطائرة مقتل كل من الرائد الطيار عمر عطا العبادي والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير، بعد أن نُقلا إلى مدينة الحسين الطبية، في عمّان.
     
وكانت طائرة من الطراز نفسه قد تحطمت، خلال مَهمة تدريبية، في الرمثا، في محافظة إربد شمال المملكة في الخامس من حزيران 2022، ما أدى أيضًا إلى مقتل طيارَين.
     
ويعود آخر سقوط لطائرة عسكرية أردنية إلى 19 حزيران 2023، عندما تحطمت مروحية من طراز "كوبرا"، أثناء مهمة تدريبية، ما أدى إلى إصابة طيّارَيها في منطقة البقعة غرب عمان.     

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