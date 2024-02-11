بوريل يحذر من هجوم محتمل للجيش الإسرائيلي على رفح

في غضون ذلك، حذر مسؤول السياسية الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن هجومًا محتملًا للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل "كارثة إنسانية تفوق الوصف".



ورأى بوريل أن إستئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة.