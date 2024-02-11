وصول جثامين عسكريين إماراتيين إلى أبوظبي بعد مقتلهم في الصومال

وصلت جثامين ثلاثة عسكريين إماراتيين إلى أبوظبي، بعد مقتلهم، إثر تعرضهم "لعمل إرهابيّ"، في الصومال، في أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة

الصومالية، على ما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ فردًا رابعًا من الجيش الإماراتيّ، كان قد أُصيب في هجوم السبت، توفي، لدى وصوله إلى الإمارات.



وقُتل فرد من قوة دفاع البحرين أيضًا، خلال الهجوم.