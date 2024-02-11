لقاء أول بين الرئيس الأرجنتينيّ والبابا فرنسيس في روما

التقى الرئيس الأرجنتينيّ خافيير ميلي والبابا الأرجنتينيّ فرنسيس، في روما، للمرة الأولى، فيما يشهد بلدهما انهيارًا اقتصاديًا.



والتقى الرجلان اللذان لديهما آراء متباينة بشكل حاد عن طريقة القضاء على الفقر، الذي يسود الأرجنتين، لفترة وجيزة قبل قداس الأحد وبعده، في إطار الزيارة الأولى لميلي إلى روما منذ تسلّمه مهامه الرئاسية.



وحضر ميلي الذي سبق أن وصف البابا فرنسيس بأنه "أبله" و"يروّج للشيوعية"، مراسم تقديس الأم أنتولا وهي أول قديسة من الأرجنتين، في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.



وبعد القداس، توقف فرنسيس، وهو على كرسي متحرك، لفترة وجيزة للمصافحة وتبادل بضع كلمات مع ميلي الذي عانقه.



ومن المقرر أن يعقد اجتماع رسمي بينهما الاثنين. ويعتزم ميلي أن يلتقي في اليوم نفسه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.



ويأتي الاجتماع بين الرجلين وسط حالة من عدم اليقين السياسي الكبير في الأرجنتين حيث نشر ميلي مرسومًا رئاسيًا أدّى إلى إحداث فوضى كبيرة في الاقتصاد الأرجنتيني.