تظاهرات في الرباط تنديدًا بإبادة في قطاع غزة

تظاهر آلاف المغاربة، في الرباط، تعبيرًا عن دعمهم للشعب الفلسطينيّ ومطالبين بإنهاء تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل ومنددين بإبادة، في قطاع غزة.



ورُفعت لافتات، أمام البرلمان، وسط العاصمة المغربية، كُتب عليها "التطبيع خيانة" و"أوقفوا المذبحة"، في وقت دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" شهرها الخامس.



وسار أكثر من عشرة آلاف شخص في الطرق الرئيسية لوسط المدينة وحمل بعضهم علمًا فلسطينيًا ضخمًا، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.



وقال الطالب في كلية الطب عبد الحكيم زياني (25 عامًا)، الذي يريد قطعًا للعلاقات بين المغرب وإسرائيل، لوكالة فرانس برس: "نرى قصفًا 24 ساعة على 24 وأطفالًا قتلى ونحو 30 ألف قتيل ولا شيء يتوقف، الإبادة مستمرة".



وأضاف خلال التظاهرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع والتي تضمّ أحزابًا يسارية وحركات إسلامية: "لا يمكن لمرتكبي الإبادات أن يستمروا في البيع والشراء. إنه أمر سخيف."