المركزية الأميركية شنّت غارات دفاعًا عن النفس في اليمن

شنّت قوات القيادة المركزية الأميركية غارات "دفاعًا عن النفس"، على سفينتين مسيرتين غير مأهولتين، شمال مدينة الحديدة، في اليمن.



كما شنّت ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن.



وأوضحت، في بيان: "حددت القيادة المركزية الأميركية هذه المركبات والصواريخ، في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون، في اليمن."



وأضاف: "قررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية، في المنطقة."