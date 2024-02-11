السعودية تدعم موازنة الحكومة اليمنية بـ 250 مليون دولار

حوّلت السعودية 250 مليون دولار للحكومة اليمنية، وهي دفعة ثانية من منحة بقيمة 1,2 مليار دولار أعلنتها الصيف الماضي وتهدف لضبط عجز الموازنة في اقتصاد أفقر دول شبه الجزيرة العربية والذي تمزقه الحرب.



وكتب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على موقع اكس "تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أميركي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن".

