نتنياهو : سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء وجثث الموتى أيضا...ماذا عن تواصله مع بايدن؟

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة بثتها شبكة (إيه.بي.سي) اليوم الأحد إن هناك "عددا كافيا" من 132 رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.



وردا على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتنياهو إن العدد "كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها".



وأضاف في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه الشبكة الأميركية "سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضا". وقال نتنياهو إن مدنيا فلسطينيا يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة.



الى ذلك، رفع رئيس الوزراء الاسرائيلي من حدة المواجهة مع الرئيس الاميركي وقال إنه لم يتواصل مع جو بايدن منذ تصريحات الأخير التي قال فيها إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس مبالغ فيه ليسارع بعدها البيت الابيض ويعلن ان بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم الأحد.