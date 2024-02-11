عبد اللهيان: ليس هناك أي خيار في غزة سوى الحل السياسي

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد انه "ليس هناك أي خيار في غزة سوى الحل السياسي"، وقال "إننا نرفض مخططات تل ابيب لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من قطاع غزة والضفة الغربية، ونؤكد أن اعتداءاتها في المنطقة لن تبقى دون رد".