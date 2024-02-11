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بايدن يحث نتانياهو على "ضمان أمن" السكان في رفح قبل أي عملية عسكرية

أخبار دولية
2024-02-11 | 14:04
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بايدن يحث نتانياهو على &quot;ضمان أمن&quot; السكان في رفح قبل أي عملية عسكرية
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بايدن يحث نتانياهو على "ضمان أمن" السكان في رفح قبل أي عملية عسكرية


حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اتصال هاتفي الأحد على عدم شنّ عملية عسكرية برية في رفح بجنوب قطاع غزة "من دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ" لحماية المدنيين، وفق البيت الأبيض.
     
وأوردت الرئاسة الأميركية في بيان أن بايدن "أكد مجددا رأيه بأن عملية عسكرية في رفح لا ينبغي أن تتم من دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لضمان الأمن والدعم لأكثر من مليون شخص لجأوا إلى هناك".

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