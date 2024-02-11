ألكسندر ستاب يفوز بالرئاسة في فنلندا بعد إقرار بيكا هافيستو بهزيمته

فاز رئيس الوزراء الفنلندي السابق المحافظ ألكسندر ستاب في الانتخابات الرئاسية الأحد بعد إقرار خصمه وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو بهزيمته في الانتخابات اتسمت بأهمية خاصة بعد انضمام البلد إلى الحلف الأطلسي.



وقال هافيستو عبر التلفزيون الرسمي متوجها إلى ستاب "تهانيّ لرئيس فنلندا الثالث عشر"، فيما أشارت النتائج بعد فرز 96% من الأصوات فوز ستاب بـ51,7% من الأصوات.