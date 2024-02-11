مكالمة هاتفية مع نتنياهو... بايدن: لا ندعم تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح

اعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إن المفاوضين الذين يعملون على إطار اتفاق على عدة مراحل لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة حققوا "تقدما حقيقيا" خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وأضاف أن هذا الاتفاق كان المحور الرئيسي لمكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم.



وأشار المسؤول إلى استمرار وجود بعض الفجوات "الكبيرة" المتعلقة بهذا الاتفاق والتي يجب سدها.



وشدد بايدن خلال الاتصال على أن الولايات المتحدة لا تدعم في ظل الظروف الحالية تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح حيث يحتمي نحو 1.3 مليون شخص هناك "وليس لديهم مكان يذهبون إليه".