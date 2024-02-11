محادثات بين العراق وأميركا لوضع جدول زمني لتقليص مهمة قوات التحالف

اعتبر المتحدث باسم الجيش العراقي، الأحد، ان العراق والولايات المتحدة أجريا محادثات من أجل صياغة جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولاً إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي" في العراق.



وأضاف المتحدث أن الاجتماعات لـ"تقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية، حيث سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولاً إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية".