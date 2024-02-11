أوكرانيا تعلن تدمير 40 مسيرة أطلقتها روسيا

اعلنت أوكرانيا أنها دمرت القسم الأكبر من طائرات هجومية بدون طيار أطلقتها روسيا ليل السبت الاحد ويبلغ عددها 45، من دون الإبلاغ عن أضرار تذكر صباح الأحد.



جاء هذا غداة إعلان مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال السبت في ضربات ليلية روسية بمسيرات استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تلغرام "خلال الليل أطلق المحتلون 45 طائرة هجومية بدون طيار (...) ونتيجة للعمل القتالي، تم تدمير 40 طائرة بدون طيار للعدو".

