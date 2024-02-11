إسرائيل تعلن قتل شخصين يشتبه بشنهما هجمات جرى احباطها في القدس والضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد أنها قتلت مشتبها به كان يحمل سكينا في البلدة القديمة بالقدس، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا أيضا مهاجما في الضفة الغربية المحتلة.



وتأتي هذه الهجمات المشتبه بها في ظل حالة تأهب قصوى للقوات الأمنية في إسرائيل عقب الهجوم الدامي الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول، وبعد موجة من أعمال العنف المرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني العام الماضي.



وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن عناصر من الشرطة أوقفوا شخصا لاستجوابه في الحي الإسلامي بالقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وتضم مواقع مقدسة للأديان المسيحية والإسلامية واليهودية.