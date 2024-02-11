البنتاغون: نقل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المستشفى مجددا

أعلن متحدث باسم البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نُقل إلى المستشفى مجددا الأحد، وهذه المرة بسبب "أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة"، بعد أسابيع من دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا.



وغاب أوستن عن الأنظار في فترة بين أواخر كانون الأول وأوائل كانون الثاني اثر معاناته مضاعفات ناجمة عن عملية بروستات في 22 كانون الأول ، وكان قد اخفى دخوله إلى المستشفى عن الرئيس جو بايدن والحكومة. وقال المتحدث إنه تم إبلاغ بايدن والكونغرس ونائب أوستن هذه المرة، مضيفا "في هذا الوقت، يحتفظ الوزير بمهام وواجبات وزارته".

