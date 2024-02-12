نيودلهي: قطر أفرجت عن ثمانية هنود محكوم عليهم بالإعدام

أعلنت وزارة الخارجية الهندية الإثنين أن قطر أفرجت عن ثمانية جنود هنود سابقين حكم عليهم وفق تقارير إعلامية بالإعدام بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل.



ولم تقدم نيودلهي تفاصيل عن الهنود الثمانية أو جرائمهم المزعومة، فيما لم تعلق قطر على القضية أو تعلن عن الإتهامات.



لكن وسائل إعلام هندية ذكرت أن الرجال، وبينهم ضباط بحرية سابقون رفيعو المستوى، إعتقلوا في الدوحة في آب 2022.