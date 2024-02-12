حماس: الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح إستمرار لحرب "الإبادة الجماعية"

رأت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الإثنين أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة هو إستمرار لحرب "الإبادة الجماعية" ومحاولات التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

