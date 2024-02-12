أوكرانيا: تدمير 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الإثنين أن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز كيه إتش-59.



وأشارت القوات الجوية عبر تطبيق المراسلة تيليغرام إلى أن روسيا أطلقت أيضًا صواريخ من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز إس-300 على أوكرانيا، لكنها لم تذكر عدد الصواريخ التي تم إطلاقها وما إذا كانت أصابت أي أهداف.