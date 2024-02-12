هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث جنوبي المخا في اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث تعرضت له سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية.



وقالت الهيئة في مذكرة استشارية محدثة أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين، لكن الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.

