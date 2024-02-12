وزير الدفاع الأميركي في "العناية المركزة"

أدخل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى قسم "العناية المركزة" فيما يخضع لعلاج في المثانة على ما أعلن البنتاغون في بيان نقلا عن اطبائه.



وجاء في البيان: "بعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع، أدخل وزير الدفاع إلى قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي للحصول على العناية والخضوع للمراقبة". وكان اوستن أعلن سابقا إصابته بسرطان البروستات.