رئيس أفريقيا الوسطى يزور موسكو هذا الأسبوع

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا في بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى القول إن رئيس الدولة الأفريقية سيجري زيارة لموسكو في الفترة من 14 إلى 16 شباط الجاري وقد يلتقي خلالها بنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.



وتحولت جمهورية أفريقيا الوسطى، المستعمرة الفرنسية السابقة، لواحدة من أوثق حلفاء روسيا في أفريقيا في السنوات الماضية وبها واحدة من أكبر العمليات الخارجية لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.