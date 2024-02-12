أمبري لأمن الملاحة: إستهداف ناقلة بضائع بالصواريخ في باب المندب

ذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال إستهدفت بصواريخ في حادثين منفصلين أثناء إبحارها في باب المندب.وأشارت الشركة إلى أن ناقلة البضائع السائبة أصيبت ولحقت بها بعض الأضرار على جانبها الأيمن.وقالت أمبري في البداية إن الناقلة رصدت مقذوفًا بالقرب منها على بعد 23 ميلًا بحريًا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلًا بحريًا إلى الجنوب الغربي من مدينة المخا الساحلية اليمنية على البحر الأحمر.