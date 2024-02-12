مدير منظمة الصحة العالمية يدعو مجددا لوقف لإطلاق النار في غزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مجددا إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بقطاع غزة.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن المساعدات التي قدمت للقطاع حتى الآن من حيث الإمدادات الطبية هي "قطرة في محيط الاحتياجات التي تزداد كل يوم".

