مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: هناك حاجة لاستمرار عمل الأونروا في ظل التحقيقات

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وكالة "الأونروا" بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها بينما يجري التحقيق في مزاعم بأن بعضا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وصرح بوريل قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بأنه "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، يجب التحقق من هذه المزاعم لننتظر التحقيقات".



وأضاف: "وفي هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء".