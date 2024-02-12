محكمة استئناف هولندية تأمر الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 لإسرائيل

أمرت محكمة استئناف هولندية الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام.وقالت المحكمة: "لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن يتم استخدام قطع غيار إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".