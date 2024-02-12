بوريل: الناتو "لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب"

أكّد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن حلف شمال الأطلسي "لا يمكن أن يكون حلفا حسب الطلب"، بعدما قلل دونالد ترامب من أهمية التزامه بالناتو في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.



وقال بوريل: "بكل جديّة، لا يمكن للناتو أن يكون حلفا عسكريا حسب الطلب. لا يمكن أن يكون حلفا عسكريا يعتمد على مزاج رئيس الولايات المتحدة" كل يوم.



وأضاف: "إما أن يكون موجودا أو لا"، مضيفا بأنه لن يواصل التعليق على "أي فكرة حمقاء" تصدر عن حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.