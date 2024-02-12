البيت الأبيض: تصريحات ترامب مروعة وفاقدة للصواب

رفض الكرملين اليوم الإثنين التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول عدم توفير حماية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تلتزم بحجم الإنفاق الكافي لحماية نفسها من أي غزو روسي محتمل.



وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "لا أزال السكرتير الصحفي للرئيس فلاديمير بوتين وليس لترامب".



وندد البيت الأبيض بتصريحات ترامب ووصفها بأنها "مروعة وفاقدة للصواب".