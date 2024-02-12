الحوثيون يستهدفون سفينة شحن في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، إنها استهدفت سفينة في البحر الأحمر في أحدث هجوم من نوعه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس في قطاع غزة.



وذكر الحوثيون أن السفينة المستهدفة هي ستار أيرس.



وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان إن "السفينة أميركية، لكن شركات لتتبع حركة الشحن البحري يقولون إنها مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال".



وأضاف: "قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ستار أيرس الأميركية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".



وكانت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرتا في وقت سابق، أن ناقلة بضائع سائبة مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال استُهدفت بصواريخ في حادثين أثناء إبحارها في مضيق باب المندب.