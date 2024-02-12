نتانياهو: وحده الضغط العسكري المتواصل سيحرر الرهائن

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مواصلة الهجوم العسكري في غزة بعد تحرير رهينتين في عملية قتل خلالها عشرات الفلسطينيين.



ونقل مكتب نتانياهو قوله "وحده الضغط العسكري المتواصل حتى النصر الكامل سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن".