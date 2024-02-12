إنضمام بايدن إلى تيك توك إستعدادًا للإنتخابات الرئاسية

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن حسابًا له على منصة "تيك توك" الإجتماعية الأحد بتسجيل مصور مدته 26 ثانية.



وتأتي الخطوة بعد إنتقادات حادة من الحكومة الأميركية لمنصة مشاركة التسجيلات المصورة في السنوات الأخيرة قادها الجمهوريون والتي صدر جزء منها أيضًا من إدارة بايدن.



وفي تسجيل الأحد الذي نشر على حساب حملة بايدن @bidenhq، تطرق الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عامًا إلى مواضيع تراوحت بين السياسة والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية.



ولدى سؤاله عما إذا كان يفضل مباريات "سوبر بول" نفسها أو العرض الذي يتخلل المباراة بعد نهاية الشوط الأول، إختار بايدن المباراة.