إسرائيل تدعو هيئات الأمم المتحدة للمساعدة في إجلاء المدنيين في غزة

دعت إسرائيل هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين إلى المساعدة في عمليات إجلاء المدنيين من مناطق الحرب في قطاع غزة قبل التوغل البري المزمع لمدينة رفح الواقعة على حدود القطاع مع مصر والتي تكتظ بالنازحين الفلسطينيين.



وقال المتحدث بإسم الحكومة إيلون ليفي في إفادة صحفية: "نحث وكالات الأمم المتحدة على التعاون... لا يمكن القول إنه لا يمكن القيام بذلك. إعملوا معنا لإيجاد طريقة".