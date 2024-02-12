ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 68 شخصا

أعلن مسؤولون فلبينيون أن فرصة العثور على مزيد من الناجين من انهيار أرضي في جنوب الفلبين بدأت تتقلص مع ارتفاع عدد القتلى إلى 68 شخصا.



وقال أرييل كابوي، مسؤول الكوارث في بلدة ماكو، إن السلطات المعنية بإدارة الكوارث تعتزم تحويل تركيزها من الإنقاذ إلى انتشال الجثث بدءا من غد الثلاثاء.

