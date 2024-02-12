مسلّح يقتل ثلاثة أشخاص في مقر شركة شحن في اليونان

قتل مسلّح ثلاثة أشخاص في مقر شركة شحن بحري في ضاحية ساحلية لأثينا قبل أن ينتحر، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة اليونانية.



واقتحم مطلق النار المبنى التابع لشركة "يوروبيان بروداكت كارييرز" European Product Carriers في منطقة غليفاذا حيث قتل رجلين وامرأة قبل أن يحصّن نفسه في الداخل، وفق ما أفاد المصدر فرانس برس.



وذكرت وسائل إعلام يونانية أن المسلح هو موظف مصري كان يعمل في الشركة وتم تسريحه، مشيرة إلى أنه عُثر عليه ميتا في القبو وسلاحه بجانبه.



وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الاستنتاجات الأولية تدل على أنه انتحر.



وذكرت الشرطة في وقت سابق أن عناصرها دخلوا المبنى وأجلوا امرأتين حبسهما مطلق النار في دورات المياه.



وأغلقت الطرقات القريبة في ظل انتشار كبير للشرطة حول المبنى.

