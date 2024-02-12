بريطانيا تعلن عن عقوبات على أربعة "مستوطنين متطرفين" في الضفة الغربية

فرضت بريطانيا عقوبات على أربعة إسرائيليين، موضحة أنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



وتفرض بريطانيا بموجب هذه الإجراءات قيودا صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة الذين قالت إنهم متورطون في "انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان".



وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن "المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يهددون الفلسطينيين، بالسلاح عادة،

ويجبرونهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم".



واعتبر أن "هذا سلوك غير قانوني وغير مقبول"، مشددا على أنه "لا بد أن تتخذ إسرائيل أيضا إجراءات أقوى وأن تضع حدا لعنف المستوطنين. نرى في كثير من الأحيان التزامات وتعهدات لكنها لا تنفذ".



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري على أربعة رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.