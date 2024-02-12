الحكومة الهولندية تعتزم الطعن على حكم يحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستطعن أمام المحكمة العليا في البلاد على حكم يحظّر تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل.



وقضت محكمة استئناف هولندية في وقت سابق بحظر الصادرات خلال سبعة أيام بسبب مخاوف من استخدام قطع غيار الطائرات

في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال هجوم إسرائيل على قطاع غزة.



وتعتبر الحكومة أن طائرات إف-35 ضرورية لإسرائيل من أجل حماية نفسها من "التهديدات في المنطقة، من إيران واليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال".