الإمارات تتحدث عن علاقاتها مع إسرئيل: أي عملية عسكرية في رفح ستكون لها عواقب غير مقبولة

أشادت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة بـ"التعاون" بين الإمارات وإسرائيل، وذلك، خلال كلمة في القمة العالمية للحكومات، وهي تجمع سنوي لقادة دول ورجال أعمال في دبي، وقالت: "بسبب هذا التعاون... لدينا مستشفى ميداني في غزة ولدينا مستشفى بحري يرسو في ميناء العريش" في مصر.



وأضافت أن "هذا لا يكفي بالنسبة لسكان غزة. ما نحتاج اليه هو وقف إطلاق نار إنساني وحل الدولتين. هل سنحقق ذلك من خلال التحدث إلى الأشخاص الذين يتفقون معنا؟ لا. سنحصل على ذلك من خلال التحدث إلى الأشخاص الذين يختلفون معنا وستظل الإمارات العربية المتحدة فخورة دائماً بفعل ذلك".



وقالت نسيبة الاثنين بعدما قصفت القوات الإسرائيلية رفح خلال الليل، إن "الإمارات العربية المتحدة تشعر بقلق بالغ في هذه المرحلة". وأضافت أن "أي عملية عسكرية في رفح ستكون لها عواقب غير مقبولة".



ودعت نسيبة التي نظّمت زيارة غير رسمية لمندوبي عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى معبر رفح أواخر العام الماضي، إلى حل الدولتين، مشددة على أنه أمر بالغ الأهمية لإعادة إعمار غزة. وقالت أيضا "لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولة وأن هذا الأمر يحظى بإجماع عربي"، مضيفةً "يجب أن يكون هناك تقدم لا رجعة فيه تجاه حل الدولتين حتى يشارك الشركاء الإقليميون في إعادة إعمار (غزة)".



ولفتت نسيبة إلى أن الإمارات خصصت مليارات الدولارات لمشاريع تنموية في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العقود الثلاثة الماضية، مضيفة: "لكن لا يمكننا الاستمرار في تخصيص الأموال ثم رؤية كل ما بنيناه مدمّراً".