مستويات غير مسبوقة من المجاعة في غزة

يعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من ظروف تحاكي المجاعة، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، وفق ما أفاد برنامج الأغذية العالميّ التابع للامم المتحدة.

ويواجه حوالى 550 ألف شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائيّ، فيما تؤثر الأزمة على سكان القطاع جميعهم، وفق ما أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

وأكّدت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بيث بيكدول وجود عدد متزايد من الأشخاص، الذين يقتربون، يوميًا، من ظروف تحاكي المجاعة.

وأشارت إلى أنّ سكان غزة البالغ عددهم 2,2 مليون نسَمة مُصنّفون بين أعلى ثلاث فئات للجوع، من المستوى الثالث، الذي يُعدّ حالة طوارئ، إلى المستوى الخامس، الذي يُعد كارثة.

ويصنف التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائيّ (IPC) مستويات الجوع من واحد إلى خمسة.

وقالت بيكدول: "في هذه المرحلة، قد يكون حوالى 25 % من هذا العدد البالغ 2,2 مليون مصنفًا في الفئة الخامسة من التصنيف.”