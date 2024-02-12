بوريل يحض حلفاء اسرائيل على وقف تزويدها بالأسلحة

حض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل حلفاء إسرائيل وخصوصًا الولايات المتحدة، على وقف تزويدها بالأسلحة، في ظل مقتل عدد كبير جدًا من الأشخاص، في غزة.

وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الأميركيّ جو بايدن الأسبوع الماضي بأن العمل العسكريّ الإسرائيليّ، في غزة، تجاوز الحد، قال بوريل: "إذا كنت تعتقد أنّ عددًا كبيرًا جدًا من الناس يُقتلون، ربما يجب عليك إرسال أسلحة أقل، لمنع قتل هذا العدد الكبير من الناس.”

وتساءل بوريل، خلال مؤتمر صحافيّ، في بروكسل، إلى جانب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الذي تضغط إسرائيل عليه للاستقالة عن إن كان ذلك منطقيّ.

وانتقد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبيّ أيضًا، الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو بضرورة إجلاء أكثر من مليون فلسطينيّ لجأوا إلى مدينة رفح، في غزة، قبل عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة هناك.

وقال بوريل: “سيتم إجلاؤهم إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟”