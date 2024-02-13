رئيس وزراء الهند يوقّع في الإمارات اتفاق إطار لمشروع ممر تجاري مهمّ

وقعت الهند والإمارات الثلاثاء اتفاقيات استثمارية وتجارية بما في ذلك اتفاق إطار لمشروع ممر تجاري كبير يربط الهند بأوروبا مرورًا بالشرق الأوسط أُعلن عنه العام الماضي، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الدولة الخليجية الثرية.



وصل مودي إلى الإمارات العربية المتّحدة في وقت سابق الثلاثاء في زيارة تستمرّ يومين، يدشّن خلالها أكبر معبد للهندوس في الشرق الأوسط ويخاطب آلاف المغتربين الهنود قبل الانتخابات الوطنية الهندية التي من المقرر أن تبدأ في نيسان المقبل.



والتقى مودي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وزارة الخارجية الهندية ووكالة أنباء الإمارات "وام"، وهو خامس لقاء يعقده الرجلان في غضون ثمانية أشهر.



وقالت الخارجية الهندية في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه إن مودي والشيخ محمد بن زايد أبرما اتفاقيات عدة بينها معاهدة استثمار ثنائية، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الموقعة عام 2022.



وبحسب الوزارة، وقّع الطرفان أيضًا "اتفاق إطار" بين حكومتيهما بشأن مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC)، وهو شبكة شحن تتضمن نقلًا بحريًا وعبر السكك الحديد.



ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل الاتفاقية التي تأتي بعد أشهر من مشروع الممر الطموح الذي يربط الهند بأوروبا مرورًا بالشرق الأوسط وقد أُعلن على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في أيلول الماضي.



وتعزز سلسلة الاتفاقات التي وُقعت الثلاثاء علاقات البلدين التي توطّدت تدريجيًا منذ زيارة تاريخية قام بها مودي عام 2015 إلى الإمارات وكانت الأولى لرئيس وزراء هندي خلال أكثر من ثلاثة عقود.