قناة الجزيرة تندد باستهداف إثنين من صحافييها في قصف على قطاع غزة

نددت قناة الجزيرة القطرية بما وصفته بأنه "جريمة مكتملة" بعد إصابة إثنين من صحافييها بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت القناة نقلا عن طبيب الطوارئ المسؤول إن حياة المراسل إسماعيل أبو عمر في خطر بعد بتر ساقه اليمنى، كما استقرت شظايا في صدره ورأسه وساقه اليسرى، فيما أصيب المصور أحمد مطر بجروح عدة ويعاني نزفا حادا.



واعتبرت أن "استهداف المراسل إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر جريمة مكتملة تضاف إلى جرائم إسرائيل بحق الصحافيين ... وحلقة جديدة في سلسلة استهداف الاحتلال المتعمد لطواقم الجزيرة".



وتم نقل الصحافيين اللذين أصيبا بغارة من طائرة مسيرة في منطقة المعراج شمالي رفح، إلى المستشفى الأوروبي جنوب مدينة خانيونس.



وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن المستشفى "مكتظ ويعاني من نقص في الإمدادات" مع وجود أكثر من 20 ألف شخص فيه.



وندد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس بـ"استهداف جيش الاحتلال لطاقم قناة الجزيرة" الذي وصفه بأنه "جريمة".



من جهته، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارة لكنه أكد في اتصال أجرته وكالة "فرانس برس" أنه سيحقق في تفاصيل الحادثة.