غوتيريش: الهجوم على رفح سيكون له "عواقب مدمرة"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، أنه يأمل في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.



وحذر غوتيريش من أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح في جنوب القطاع سيكون له "عواقب مدمرة".