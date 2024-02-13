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البيت الأبيض: ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن أميركيين في غزة

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن أميركيين في قطاع غزة.