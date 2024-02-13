عملية قرصنة تعطّل مواقع البرلمان الإيراني

تعطّلت مواقع البرلمان الإيراني اليوم بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما أعلنت مجموعة معارضة في المنفى مسؤوليتها عن عملية القرصنة.



وقالت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء: "تعرضت مواقع البرلمان ووكالة الأنباء التابعة له خانه ملت (ICANA.ir) لهجوم وأصبحت غير متاحة بسبب هجوم إلكتروني".



وأفادت بأنه تم فتح تحقيق تقني لتحديد نطاق هذه الأعطال.



وتبّنت مجموعة قرصنة تدعى "الانتفاضة حتى الإطاحة" الهجوم الإلكتروني، وهي تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والتي تعتبرها إيران إرهابية.



وقالت المجموعة على صفحتها على إنستغرام إنها استهدفت 600 خادوم مرتبط بالبرلمان ونشرت شعارات معادية للسلطة.



ويأتي هذا الهجوم الإلكتروني مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الأول من آذار، في أول اقتراع وطني منذ الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول 2022 بعد اعتقالها بتهمة انتهاكها قواعد اللباس للنساء في الجمهورية الإسلامية.