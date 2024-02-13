زعيم الحوثيين في اليمن: منعنا السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور خلال الأسبوع الماضي

أعلن زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي في خطاب تلفزيوني اليوم الثلاثاء أن الجماعة منعت السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور خلال الأسبوع الماضي، واصفًا ذلك بأنه نصر حقيقي.