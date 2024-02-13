مقتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية

قتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري الثلاثاء في هجوم شنّه تنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وأشار المرصد الى مقتل "تسعة عناصر من قوات النظام وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية على تجمع عسكري في منطقة دويزين في ريف حماة الشرقي".