غوتيريش يطالب السلطات السنغالية باحترام حق التظاهر

شدد المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء على "وجوب" إحترام حق السنغاليين في التظاهر السلمي، بعدما منعت السلطات السنغالية مسيرة كبيرة للمجتمع المدني إحتجاجًا على إرجاء الإنتخابات الرئاسية.



وقال ستيفان دوجاريك: "نحن قلقون جدًا حيال الوضع في السنغال. من الأهمية بمكان إحترام حق جميع السنغاليين في التظاهر السلمي، وأن تحترم قوات الأمن هذا الحق ولا تستخدم القوة الفتاكة"، مطالبًا "بمعالجة الأزمة بسبل دستورية".

